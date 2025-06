Borse europee in calo dopo attacco Israele-Iran e tensioni in Medio Oriente

Le borse europee registrano un calo, scosse dalle tensioni in Medio Oriente e dal nuovo fronte aperto tra Israele e Iran, mentre i future Usa segnalano debolezza. In un contesto segnato anche dal conflitto russo-ucraino, le quotazioni di petrolio e gas esplodono, accentuando l’incertezza sui mercati. Tra volatilità e timori geopolitici, l’orizzonte finanziario si fa sempre più complesso: ma quali saranno le prossime mosse degli investitori?

Riducono il calo le principali Borse europee con i future Usa deboli nel giorno dell' attacco di Israele all'Iran, che apre il secondo fronte di guerra in Medio Oriente, a cui si aggiunge il conflitto russo-ucraino. Madrid (-1,43%) è la peggiore, fanno un po' meglio Francoforte (-1,1%), Milano (-1%) e Parigi (-0,8%), mentre Londra è invariata. Volano il greggio (Wti +8,22% a 73,62 dollari al barile) e il gas (+5,37% a 38,15 euro al MWh ad Amsterdam). In rialzo l'oro (+0,98% a 3.415 dollari l'oncia), il dollaro a quasi 0,87 euro e 0,74 sterline, mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi si assesta a 95,3 punti, con il rendimento annuo italiano in rialzo dei 3,7 punti al 3,44% e quello tedesco di 1,5 punti al 2,49%.

