Borse europee e Usa in calo dopo attacco di Israele all' Iran greggio e oro in rialzo

Le borse europee e americane chiudono in calo, reagendo all’attacco di Israele all’Iran, un evento che ha alimentato volatilità nei mercati. Milano e Madrid registrano le peggiori performance, mentre il greggio si impenna, tornando a livelli di oltre un anno fa, e l’oro continua a risalire come rifugio sicuro. In questo contesto di tensione geopolitica, gli investitori si interrogano sulle ripercussioni future.

Borse europee deboli nel finale insieme agli indici Usa (Dow Jones -1,2% e Nasdaq - 0,9%) dopo l'attacco di Israele all'Iran. Milano e Madrid (-1,3%) sono le peggiori dietro a Francoforte (-1,2%), Parigi (-1,1%) e Londra (-0,5%). Sale ancora il greggio (Wti +5,66% a 71,91 dollari al barile), riportandosi ai livelli del 16 giugno del 2022 mentre il gas (+4,74% a 37,89 euro al MWh) si riporta al livello dello scorso 4 aprile. In rialzo l' oro (+0,98% a 3.415 dollari l'oncia) e il dollaro sopra 0,86 euro e 0,73 sterline, mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi si assesta a 95 punti, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 8,3 punti sopra al 3,48% e quello tedesco di 6,3 punti sotto al 2,54%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borse europee e Usa in calo dopo attacco di Israele all'Iran, greggio e oro in rialzo

In questa notizia si parla di: borse - europee - attacco - israele

Borse europee in calo, focus sullo spread Btp-Bund e future Usa negativi - Le borse europee registrano un calo, con particolare attenzione sullo spread Btp-Bund, attualmente intorno ai 100 punti dopo recenti flessioni.

Attacco Israele a Iran, impennata prezzo petrolio, Brent +4,6% e Wti + 4,8%, borse europee aprono in rosso, Milano e Francoforte - 1,3% Vai su X

L’attacco israeliano ai siti nucleari iraniani non arriva come una sorpresa: la tensione diplomatica tra Stati Uniti, Israele e Iran è salita alle stelle, mentre l’idea di un accordo sul nucleare diventa sempre più debole. La vera domanda è se le parti coinvolte vorra Vai su Facebook

Borse Ue in rosso dopo l'attacco di Israele all'Iran, giù anche Wall Street. Vola il greggio; Le Borse di oggi, 13 giugno. Attacco all’Iran, l’oro si avvicina a un nuovo record storico; L’attacco di Israele all’Iran fa male alle Borse europee. La situazione a metà mattina.

Borsa: Europa debole nel finale con Wall Street, Milano -1,3% - Borse europee deboli nel finale insieme agli indici Usa (Dow Jones - Segnala ansa.it

Borsa: attacco in Iran frena Europa e Wall Street, Milano -1,3% - Si riconfermano deboli le principali Borse europee dopo l'avvio in calo dei listini Usa, in calo dello 0,9%, a seguito dell'attacco di Israele all'Iran. Si legge su msn.com

Borse europee in rosso su tensioni geopolitiche. Vola il petrolio - Seduta negativa per i mercati del Vecchio Continente, in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso, sul riaccendersi delle tensioni in Medio Oriente, dopo l'attacco di Israele ... Da finanza.repubblica.it