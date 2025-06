Borse europee e indici Usa in calo dopo l' attacco di Israele all' Iran

Le borse europee e gli indici americani chiudono in calo, reagendo alle recenti tensioni tra Israele e Iran. Milano e Madrid registrano le perdite più pesanti, mentre il greggio e il gas si attestano ai massimi di oltre un anno. L’oro, invece, mostra segnali di nervosismo, riflettendo l’incertezza globale. In questo scenario di instabilità , gli investitori sono chiamati a valutare con attenzione le prossime mosse sul mercato.

Borse europee deboli nel finale insieme agli indici Usa (Dow Jones -1,2% e Nasdaq - 0,9%) dopo l' attacco di Israele all'Iran. Milano e Madrid (-1,3%) sono le peggiori dietro a Francoforte (-1,2%), Parigi (-1,1%) e Londra (-0,5%). Sale ancora il greggio (Wti +5,66% a 71,91 dollari al barile), riportandosi ai livelli del 16 giugno del 2022 mentre il gas (+4,74% a 37,89 euro al MWh) si riporta al livello dello scorso 4 aprile. In rialzo l' oro (+0,98% a 3.415 dollari l'oncia) e il dollaro sopra 0,86 euro e 0,73 sterline, mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi si assesta a 95 punti, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 8,3 punti sopra al 3,48% e quello tedesco di 6,3 punti sotto al 2,54%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borse europee e indici Usa in calo dopo l'attacco di Israele all'Iran

