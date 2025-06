Borse europee deboli dopo calo Usa e tensioni Israele-Iran petrolio e gas in rialzo

Le borse europee continuano a scontare le tensioni internazionali e i cali dei mercati americani, con Madrid tra le più colpite. Sul fronte energetico, petrolio e gas sono in forte rialzo, riflettendo l'incertezza geopolitica, mentre oro e altre materie prime si confermano beni rifugio. In questo scenario volatile, gli investitori sono chiamati a valutare attentamente le prossime mosse. La situazione resta in evoluzione, e occhi puntati sui prossimi sviluppi geopolitici ed economici.

Si riconfermano deboli le principali Borse europee dopo l'avvio in calo dei listini Usa, in calo dello 0,9%, a seguito dell'attacco di Israele all'Iran. Madrid (-1,61%) continua ad essere la peggiore, preceduta da Francoforte (-1,35%), Milano (-1,3%), Parigi (-1%) e Londra (-0,25%). Sugli scudi il greggio (Wti +7,86% a 73,39 dollari al barile) e il gas (+5,54% a 38,18 euro al MWh ad Amsterdam). In rialzo l' oro (+0,98% a 3.415 dollari l'oncia) e il dollaro a 0,87 euro e 0,74 sterline, mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi si assesta sopra ai 95, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 4,4 punti al 3,48% e quello tedesco di 2,4 punti al 2,5%.

