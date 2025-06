Borse asiatiche in calo dopo l' attacco di Israele all' Iran effetto sui mercati europei

Le borse asiatiche chiudono in forte calo, all’indomani dell’attacco di Israele all’Iran, che ha fatto esplodere i prezzi del petrolio e aumentato le tensioni geopolitiche. L’effetto si fa sentire sui mercati europei, con futures in discesa e investitori preoccupati per un possibile ampliamento del conflitto. A Tokyo e Seul, le perdite sono significative, mentre la valuta nipponica si rafforza contro il dollaro e l’euro, evidenziando l’incertezza globale. In questo scenario, gli investitori restano in massima allerta.

Le Borse asiatiche chiudono la seduta in netto calo dopo l'attacco di Israele all'Iran. Una mossa che ha fatto schizzare il prezzo del petrolio e che rischia di aprire un terzo fronte di guerra. Verso un avvio negativo anche per i listini europei con i future in calo. In rosso Tokyo (-0,89%). Sul fronte dei cambi la divisa nipponica si rivaluta sul dollaro, a un livello di 143,50, e sull'euro a 165,50. In calo anche Seul (-0,87%). A contrattazioni ancora in corso in flessione Hong Kong (-0,84%), Shanghai (-0,69%), Shenzhen (-1,25%) e Mumbai (-0,78%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borse asiatiche in calo dopo l'attacco di Israele all'Iran, effetto sui mercati europei

