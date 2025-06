Borsa | Milano chiude in ribasso -1,28%

Piazza Affari chiude in calo l'ultima seduta della settimana. L'indice Ftse Mb cede l'1,28% a 39.438 punti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in ribasso, -1,28%

In questa notizia si parla di: chiude - borsa - milano - ribasso

Borsa di Milano chiude in rialzo: Ftse Mib oltre i 40mila punti, Stellantis e Mps in crescita - La Borsa di Milano chiude in crescita, con il Ftse Mib che supera i 40mila punti, registrando un rialzo dello 0,39%.

Borse Europee: Apertura con andamenti cauti, Milano in leggero ribasso https://ilmetropolitano.it/2025/06/11/borse-europee-apertura-con-andamenti-cauti-milano-in-leggero-ribasso/… #Ilmetropolitano Vai su X

L'amministrazione Usa avrebbe chiesto ai Paesi di presentare le loro migliori offerte sui dazi entro domani, giorno in cui scatteranno le tariffe al 50% su acciaio e alluminio. Contraste le Borse asiatiche, ma anche quelle europee. Milano in leggero ribasso, occ Vai su Facebook

Borsa: Milano chiude in ribasso, -1,28%; Borsa: Milano chiude in ribasso, -1,28%; Borsa: Milano chiude in ribasso, -1,28%.

Borsa: Milano chiude in ribasso, -1,28% - Piazza Affari chiude in calo l'ultima seduta della settimana. Lo riporta quotidiano.net

Borsa: Milano chiude in marginale calo, Ftse Mib -0,07% - Seduta di poche frazioni negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dello 0,07% a 40. quotidiano.net scrive

Borsa: Milano debole con Stellantis - La guerra dei dazi con le sue minacce prosegue e i titoli auto e moda ne soffrono più degli altri. Riporta msn.com