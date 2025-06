Borsa di Tokyo cauta | Nikkei in lieve calo tra dazi USA e apprezzamento yen

La Borsa di Tokyo apre la sessione finale della settimana con una nota di cautela, mentre gli investitori monitorano attentamente le tensioni commerciali tra Giappone e Stati Uniti. Nonostante il consolidamento del mercato azionario americano, la possibilità di ulteriori dazi e l’apprezzamento dello yen sul dollaro influenzano le decisioni di trading, lasciando il Nikkei in lieve calo. Questi segnali evidenziano come gli eventi geopolitici continuino a plasmare l’andamento dei mercati asiatici e globali.

La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana all'insegna della cautela, malgrado il consolidamento del mercato azionario Usa, in attesa di maggiori indicazioni sulle trattative in corso tra Giappone e Stati Uniti dopo l'applicazione dei dazi voluti dall'amministrazione Trump. Il Nikkei cede lo 0,11%, a quota 38.132,86, con una perdita di 40 punti. Sul fronte dei cambi lo yen torna ad apprezzarsi sul dollaro, a un livello di 143,20, penalizzando il settore export, ed è stabile sull'euro a 166,10. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa di Tokyo cauta: Nikkei in lieve calo tra dazi USA e apprezzamento yen

