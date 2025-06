Borsa di Tokyo cauta | Nikkei in calo mentre si attendono sviluppi sui dazi USA-Giappone

La Borsa di Tokyo apre la settima e ultima sessione della settimana con un atteggiamento cauto, mentre il Nikkei registra una leggera perdita dello 0,11%, in attesa di sviluppi sulle trattative commerciali tra Giappone e Stati Uniti. L’incertezza sui dazi e le evoluzioni geopolitiche influenzano gli investitori, mentre lo yen si rafforza sul dollaro. La situazione resta in bilico, lasciando spazio a molteplici scenari futuri.

La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana all'insegna della cautela, malgrado il consolidamento del mercato azionario Usa, in attesa di maggiori indicazioni sulle trattative in corso tra Giappone e Stati Uniti dopo l'applicazione dei dazi voluti dall'amministrazione Trump. Il Nikkei cede lo 0,11%, a quota 38.132,86, con una perdita di 40 punti. Sul fronte dei cambi lo yen torna ad apprezzarsi sul dollaro, a un livello di 143,20, penalizzando il settore export, ed è stabile sull'euro a 166,10. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa di Tokyo cauta: Nikkei in calo mentre si attendono sviluppi sui dazi USA-Giappone

In questa notizia si parla di: borsa - tokyo - nikkei - dazi

Borsa di Tokyo in calo: impatto dei dazi e declassamento USA - La Borsa di Tokyo apre la settimana in calo, influenzata dalle tensioni sui dazi commerciali e dal declassamento del rating statunitense.

? Nonostante l'annuncio di Trump, le Borse europee chiudono in calo. Milano resiste, Londra unica in crescita. Leggi l'articolo #borsa - facebook.com Vai su Facebook

*** Borsa Tokyo: Nikkei chiude in calo dello 0,65% su nuovi timori per dazi Usa; *** Borsa Tokyo: Nikkei chiude in calo dello 0,51%, pesano dati Usa e dazi; Borse oggi, le news sui dazi. Trump: “A Cina il 104%”. Dal Canada 25% su auto Usa. Wall Street giù.

Borsa Tokyo: Nikkei chiude in calo dello 0,65% su nuovi timori per dazi Usa Come scrive borsaitaliana.it: Chiusura in ribasso per la Borsa di Tokyo che ha risentito delle rinnovate preoccupazioni sulla politica commerciale statunitense, dopo che il presidente Don ...