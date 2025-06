Borsa di Milano in calo del 1,4% a causa delle tensioni tra Israele e Iran

La Borsa di Milano registra un calo del 1,4%, riflettendo le tensioni geopolitiche tra Israele e Iran che scuotono i mercati europei. Tra le big, Stellantis scivola del 3,3%, mentre il settore bancario soffre con Mps, Unicredit e Bper in calo. Lo spread si amplia a 94,9 punti, aumentando le preoccupazioni degli investitori. In un contesto di forte volatilità , resta da vedere come reagirà Piazza Affari nelle prossime sedute.

La Borsa di Milano (-1,4%) prosegue in calo, in linea con gli altri listini europei dopo le tensioni tra Israele e Iran. A Piazza Affari scivola Stellantis (-3,3%). Male anche Nexi (-2,9%) e le banche. Lo spread tra Btp e Bund sale a 94,9 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,41%. Nel listino principale sono in calo Popolare di Sondrio (-2,6%), Mps (-2,5%), Mediobanca (-2,4%), Unicredit e Bper (-2,3%). Contiene le perdite Intesa (-1,5%). Giù anche il settore del lusso dove Cucinelli lascia sul terreno il 2,5% e Moncler (-2,1%). Male Campari (-2,4%), Tim (-2,1%) e Stm (-2%). Il balzo del petrolio spinge Eni (+2%), Saipem e Tenaris (+0,6%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa di Milano in calo del 1,4% a causa delle tensioni tra Israele e Iran

In questa notizia si parla di: calo - borsa - milano - tensioni

Borsa di Tokyo in calo: impatto dei dazi e declassamento USA - La Borsa di Tokyo apre la settimana in calo, influenzata dalle tensioni sui dazi commerciali e dal declassamento del rating statunitense.

Torna a prevalere il nervosismo sui mercati azionari europei di fronte alle reiterate tensioni commerciali. Prudente Wall Street, appesantita dal forte calo di Boeing dopo l'incidente aereo in India. In rally l’euro che tocca quota 1,16 dollari, ai massimi da o Vai su Facebook

Borsa: l'Europa apre in calo con le tensioni Israele-Iran; Borsa Milano in netto calo, pesano tensioni medioriente, vendite su lusso, auto, Stm Da Reuters; Borsa: l'Europa apre in calo con le tensioni Israele-Iran.

Borsa: Milano in calo con le banche, scivola Stellantis Secondo ansa.it: 1,4%) prosegue in calo, in linea con gli altri listini europei dopo le tensioni tra Israele e Iran.