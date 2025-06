Borsa di Milano in calo | banche e lusso in difficoltà Eni in controtendenza

La Borsa di Milano registra una settimana difficile, con un calo dell'1,6% che si allinea al trend europeo e statunitense. Bancomat e settore del lusso soffrono maggiormente, mentre Eni sorprende in controtendenza. Le tensioni sui mercati e le preoccupazioni sul consolidamento bancario alimentano l'incertezza. In questo scenario, gli investitori si interrogano su quali opportunità possano emergere e come navigare in un contesto così volatile.

La Borsa di Milano (-1,6%) peggiora, in linea con gli altri listini europei e con i future di Wall Street in calo. A Piazza Affari pesano le banche e il lusso. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 95 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,43%. Nel listino principale scivolano Popolare Sondrio (-3,4%) e Fineco (-3%). Male il lusso dove Cucinelli cede il 3,2% e Moncler il 2,5%. Tra le banche, dove si guarda al consolidamento e alle mosse della procura di Milano, male Banco Bpm (-2,7%), Bper (-2,4%), Unicredit (-2,3%) e Mediobanca (-2,1%). Contiene le perdite Intesa (-1,3%). Corrente di vendite per Stellantis (-3%), Campari (-2,8%) e Tim (-2,6%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa di Milano in calo: banche e lusso in difficoltà , Eni in controtendenza

In questa notizia si parla di: milano - banche - lusso - borsa

La Borsa di Milano in rialzo: Leonardo e banche in evidenza, Ftse Mib a 40.620 punti - La Borsa di Milano avvia la sessione in leggero progresso, con il Ftse Mib che si attesta a 40.620 punti (+0,2%).

Nonostante il 2 giugno, Piazza Affari é regolarmente aperta con i soliti orari di contrattazione. Le tensioni internazionali frenano i mercati. Occhio a banche e Tim Vai su Facebook

Borsa: Milano peggiora e cede l'1,8%, pesano lusso e banche; Borsa 12 giugno: Europa in ordine sparso, euro ai massimi da fine 2021. Milano scivola sotto i 40mila con l...; Borsa, Europa in frenata, a Milano (-0,7%) giù lusso e Stellantis.

Borsa di Milano in calo: banche e lusso in difficoltà, Eni in controtendenza Riporta quotidiano.net: 1,6%) peggiora, in linea con gli altri listini europei e con i future di Wall Street in calo.