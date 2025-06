Borsa di Hong Kong apre in calo tra tensioni Medio Oriente e attacco Israele-Iran

La Borsa di Hong Kong apre in calo, segnando una battuta d'arresto tra le tensioni in Medio Oriente e l'attacco israeliano contro l'Iran. L'indice Hang Seng perde lo 0,37%, attestandosi a 23.947,31 punti, riflettendo il clima di incertezza che investe i mercati asiatici. In un contesto geopolitico così instabile, gli investitori restano cauti, consapevoli che i risvolti internazionali potrebbero influenzare pesantemente le prossime sedute.

Le Borse cinesi ritornano agli scambi in territorio negativo scontando le nuove tensioni in Medio Oriente, alimentate dall'attacco preventivo sferrato da Israele contro l'Iran: l'indice Composite di Shanghai cede lo 0,15%, a 3.397,48 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,34%, a quota 2.020,68.

