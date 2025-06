Borsa di Hong Kong apre in calo | tensioni in Medio Oriente pesano sugli indici

La Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio negativo con le ultime tensioni in Medio Oriente che hanno visto Israele sferrare un attacco preventivo contro l'Iran: l' indice Hang Seng registra nelle prime battute un calo dello 0,37%, a 23.947,31 punti. Le Borse cinesi ritornano agli scambi in territorio negativo scontando le nuove tensioni in Medio Oriente, alimentate dall' attacco preventivo sferrato da Israele contro l'Iran: l'indice Composite di Shanghai cede lo 0,15%, a 3.397,48 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,34%, a quota 2.020,68.

