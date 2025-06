Boom Napoli Manna intasca un altro sì | Conte gongola

Il Napoli si conferma protagonista indiscusso del calciomercato, rafforzando la sua rosa con innesti di livello internazionale. Dopo aver conquistato lo scudetto e blindato Antonio Conte in panchina, il club napoletano continua a sorprendere i tifosi con operazioni di grande livello. L'acquisto di Kevin De Bruyne, che ha già completato le visite mediche, rappresenta solo l'ultima clamorosa mossa di una sessione di mercato da sogno. La stagione promette scintille!

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare un altro sì ottenuto in sede di calciomercato. Dopo aver vinto lo scudetto ed ottenuto la permanenza di Antonio Conte, di fatto, il Napoli si è scatenato in sede di calciomercato. Basta pensare che, dopo quello del giovane Luca Marianucci, il club ha chiuso anche per l'arrivo di Kevin De Bruyne. Quest'ultimo, infatti, ha effettuato nella giornata di ieri le visite mediche per il suo nuovo club per poi essere annunciato da Aurelio De Laurentiis come nuovo giocatore del Napoli. Tuttavia, oltre a De Bruyne e Marianucci, il club partenopeo starebbe vicino a chiudere un altro colpo in sede di calciomercato.