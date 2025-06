BOOM! Domenica In tripartita in blocchi autonomi

Domenica si preannuncia come un vero e proprio boom, con una tripartita in blocchi autonomi che promette di rivoluzionare il panorama televisivo. Dopo l’anticipazione dei coconduttori di Domenica In, molti scommettevano su una breve durata, ma Mara Venier ha dimostrato ancora una volta di avere la stoffa delle grandi maitresse. Ricapitoliamo insieme i motivi che rendono questa edizione speciale, perché stavolta il botto è garantito!

Dopo la pubblicazione dell’anteprima in cui annunciavamo i coconduttori di Domenica In, il mantra era uno solo: “dureranno due puntate”. Commenti che fanno riferimento ad esperienze precedenti in cui nessuno ha potuto nulla di fronte alla strabordante presenza scenica di Mara Venier. Stavolta credo di no. Poi ti spiego perchĂ©? — Davide Maggio (@davidemaggio) June 12, 2025 In uno scambio di battute su X con il collega Candela, rispondevo che “stavolta credo di no”, dicendo che avrei spiegato il perchè. Ed eccoci qui. Il motivo per il quale è difficile immaginare che il carisma di Mara Venier possa oscurare i due compagni d’avventura è presto detto: posso anticiparvi che la Domenica In 20252026 sarĂ tripartita in blocchi autonomi e, pertanto, le interazioni tra i tre co-conduttori saranno ridotte al minimo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - BOOM! Domenica In tripartita in blocchi autonomi

