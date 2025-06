Boom di nidi di tartarughe sulle spiagge italiane

Un sorprendente boom di nidi di tartarughe sulle spiagge italiane nel 2024, con 601 segnalazioni, il numero più alto mai registrato. Un trend in continua crescita che testimonia come i cambiamenti climatici stiano influenzando positivamente la riproduzione di queste affascinanti creature, ma anche richiedendo un’immediata attenzione per garantire la loro tutela e conservazione. Per scoprire come possiamo contribuire a preservare questo incredibile fenomeno, continua a leggere.

AGI - Sulle spiagge italiane, nel 2024, sono stati segnalati ben 601 nidi di tartarughe, il numero più alto di sempre. Fino a pochi anni fa erano infatti solo poche decine: solo 20 nel 2014, 30 nel 2015, 40 nel 2016, 50 nidi nel 2017 e cosi' via per poi gradualmente passare a un incremento più repentino tra il 2020 (80 nidi censiti) al 2021 (244 nidi). Un fenomeno dovuto all'innalzamento delle temperature medie annuali nel bacino del Mediterraneo. Si tratta di 1,4 C in più rispetto a fine '800, un valore superiore di 0,25 C circa rispetto all'incremento medio della temperatura globale: è quanto emerge dal rapporto "Clima change and interconnected risks to sustainable development in the Mediterranean", pubblicato su Nature Climate Change. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Boom di nidi di tartarughe sulle spiagge italiane

