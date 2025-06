Bonus Iscro per partite Iva al via il 16 giugno | i requisiti per gli 800 euro al mese e come fare domanda

A partire da lunedì 16 giugno 2025, le partite IVA potranno accedere al bonus Iscro, un sostegno fino a 800 euro al mese destinato a chi ha avuto un reddito basso l’anno precedente. Questa misura rappresenta un’opportunità importante per professionisti e lavoratori autonomi in difficoltà. Ma quali sono i requisiti e come presentare domanda? Scopriamolo insieme nel dettaglio.

Da lunedì 16 giugno 2025 si può fare richiesta per il bonus Iscro rivolto alle partite Iva, che può valere fino a 800 euro al mese. È necessario aver avuto un reddito basso lo scorso anno e rispettare tutti i requisiti. In una circolare apposita, l'Inps spiega come fare domanda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

