Bonus Cultura | frode con SPID irregolari 10 denunce e sequestri

Un’indagine della Polizia Postale ha scoperto una vasta rete di frodi legate al Bonus Cultura, con 10 persone denunciate e sequestri in diverse regioni italiane. Utilizzando SPID irregolari, alcuni soggetti hanno sottratto illecitamente i bonus destinati ai neomaggiorenni, compromettendo un’opportunità fondamentale per i giovani. La vicenda evidenzia l’importanza di sistemi di controllo più severi per tutelare i diritti dei cittadini onesti e garantire la trasparenza.

Un’indagine della Polizia Postale ha smascherato una vasta frode sul Bonus Cultura. Utilizzando SPID irregolari, dieci persone avrebbero sottratto illecitamente il bonus a neomaggiorenni. L’operazione ha portato a denunce, perquisizioni e sequestri in diverse regioni d’Italia. L’inizio delle indagini sulla frode del Bonus cultura L’operazione è scaturita nell’estate del 2023, in seguito a 70 denunce . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Frode bonus cultura. Scattano dieci denunce Secondo msn.com: Oltre 50 erano state presentate da neo 18enni residenti nella nostra provincia.