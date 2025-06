Bonny Inter l’attaccante del Parma è sempre più vicino | intesa totale con i nerazzurri

L'attesa è finita: Bonny Inter, l’attaccante del Parma, si avvicina sempre di più al sogno nerazzurro. Con un’intesa totale raggiunta con i milanesi, il francese sembra pronto a vestire la maglia dell’Inter nel prossimo calciomercato. Nonostante la trasferta negli USA per il Mondiale per Club, la dirigenza nerazzurra continua a lavorare intensamente per rinforzare l’attacco. Il futuro di Bonny è ormai scritto: Milano lo aspetta a braccia aperte.

Bonny Inter, l’attaccante del Parma è sempre più vicino a vestire i colori nerazzurri. Il francese avrebbe raggiunto l’intesa totale con i meneghini. Nonostante l’ Inter si trovi in questi giorni negli USA per disputare il Mondiale per Club, la dirigenza nerazzurra continua a a lavorare al calciomercato. Il primo obiettivo della società è quello di portare a Milano un nuovo attaccante e il prescelto sembrerebbe essere Ange-Yoann Bonny. Il classe 2003 del Parma è da tempo in contatto con il DS Ausilio e il suo arrivo ad Appiano Gentile è sempre più vicino. Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, il francese avrebbe raggiunto l’accordo totale con l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, l’attaccante del Parma è sempre più vicino: intesa totale con i nerazzurri

In questa notizia si parla di: inter - attaccante - parma - vicino

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - Il mercato della Juventus si preannuncia come una battaglia accesa contro l'Inter, con l'attenzione rivolta a un attaccante chiave.

Ange-Yoan Bonny, classe 2003, attaccante francese del Parma. Quest'anno per lui 6 gol e 4 assist in 37 partite in Serie A. Si parla di un costo di cartellino vicino ai 25 milioni di euro. Piace molto all'Inter. Sebastiano Esposito, classe 2002, attaccante italiano di Vai su Facebook

L'Inter ha in mano Bonny, non ora, perché non ci sono i tempi per trovare un accordo sulla formula, ma a luglio. I rapporti col Parma sono eccellenti, la cifra per l'attaccante francese balla tra i 20 e i 25M€. Ieri c'è stato un contatto tra i due club con l'Inter che si Vai su X

Le ultime dal mercato: Bonny all'Inter solo dopo il Mondiale. Gilardino vicino al Pisa; Osimhen rifiuta l'Al Hilal, Svilar piace al Milan, Bonny vicino all'Inter: le news di calciomercato in diretta; Piazzi, ex resp. giovanili Parma: Inter bella sfida per Bonny, ecco perché. Con Pecchia la svolta.

Bonny-Inter, colpo più vicino! C’è già questa intesa col giocatore: i dettagli - C’è già questa intesa col giocatore: i dettagli sul possibile accordo tra il francese e i nerazzurri Accelerata sul calciomercato Inter per definire l’attacco della pros ... informazione.it scrive

Inter, Bonny è più vicino, Leoni resta complicato: la situazione - L’Inter continua a osservare con attenzione i giovani talenti del panorama italiano, tra mosse strategiche e concorrenza sempre più agguerrita. Come scrive msn.com

Da Parma confermano: “Inter, Bonny a luglio! Tra i due club c’è la promessa di…” - I discorsi sono già ben avviati e, se non sorgeranno intoppi dell'ultim'ora, l'attaccante francese si candida a lasciare gli emiliani ... Si legge su fcinter1908.it