Bombe sull’Iran | Israele apre il vaso di Pandora

Le recenti bombe sull’Iran rappresentano un punto di svolta: mentre i leader occidentali restano silenti, l’alleanza con Israele rischia di aprire un vaso di Pandora di conseguenze imprevedibili, tanto sul fronte internazionale quanto su quello interno. Una scelta che mette in discussione i valori democratici e la stabilità globale, puntando verso scenari emergenti di conflitto e instabilità crescente. È giunto il momento di riflettere sulle ripercussioni di questa pericolosa linea diplomatica.

Nessuna condanna dei leader occidentali per l’attacco del tutto illegittimo contro l’Iran. Un allineamento a Israele inquietante, non solo perché evidenzia la subordinazione a un Paese impegnato nel genocidio dei palestinesi, ma anche per le prospettive che apre: sia in politica estera, con il possibile ingaggio in una guerra aperta a fianco degli incendiari israeliani; sia all’interno, dove la democrazia viene erosa ogni giorno di più dalla connivenza con la follia israeliana. Le connivenze dell’Occidente. Quanto scritto non si riferisce alla sola America che, pure informata, non ha partecipato ai raid per salvaguardare le sue basi nella regione (Trump non ha dato luce verde, anche se tanti tentano di accreditare tale placet, ma certo un supporto Usa c’è stato), ma all’Occidente collettivo, il cui più o meno tacito sostegno a questo atto di guerra insensata rappresenta un momento epifanico. 🔗 Leggi su It.insideover.com