Bombe nucleari nel mondo | ecco tutti i Paesi che le possiedono oggi

Le bombe nucleari rappresentano una delle minacce più potenti e controverse del nostro tempo. Attualmente, nove Paesi possiedono armi nucleari, un panorama complesso che si estende oltre i confini del Trattato di Non Proliferazione. Con circa 12.500 testate sparse in tutto il mondo, la presenza di queste armi solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza globale e sul futuro della pace. Ma quali sono i paesi coinvolti e cosa comporta questa corsa al nucleare?

Il panorama globale delle armi nucleari coinvolge nove Paesi. Cinque di questi – Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Francia e Cina – sono riconosciuti dal TNP come potenze nucleari legittime. Inoltre, al di fuori del trattato, si trovano India, Pakistan e Corea del Nord, che hanno condotto test nucleari. Israele, pur non confermando ufficialmente, è universalmente ritenuto dotato di un proprio arsenale atomico. Nel mondo ci sono circa 12?500 testate nucleari attive, con U SA e Russia che ne detengono quasi il 90?%. Gli Stati Uniti sono stimati in possesso di circa 5?400-5?550 testate, di cui circa 1?700 pronte all’uso immediato; la Russia ne conterebbe circa 6?000-6?250, con una capienza operativa simile. 🔗 Leggi su Cultweb.it