Bologna ritorno in Paradiso La Coppa Italia solo l’inizio Ora l’Europa e l’Arabia

Nel cuore di Bologna, la passione si riaccende con la magica stagione 2024-2025. La vittoria in Coppa Italia ha aperto le porte a un nuovo capitolo di emozioni e sogni, riportando i tifosi nell’incanto di momenti indimenticabili. Quando il passato si intreccia al presente, ogni ricordo diventa un tesoro da custodire e rivivere, alimentando la voglia di scrivere nuove pagine di gloria. E il nostro spirito bolognese continuerà a sognare, perché questa è solo l’inizio.

Marchini Quando dal futuro pescheranno nella memoria, verranno a galla tante emozioni di quella stagione 2024-2025. E sarà come tornare a quei giorni di quell'annata che restituì ai bolognesi la possibilità di sognare. Un album da sfogliare e risfogliare ancora, perché ogni fotografia sarà come rimettere i piedi dentro un momento speciale. Sentirne la eco, respirarne la gioia, come se fosse ancora quel giorno. Il Bologna che sfila sull'erba verdissima di Anfield, la prima vittoria in Champions League contro il Borussia Dortmund, la finale di Coppa Italia conquistata dopo una vita. E ancora: il pellegrinaggio di trentamila bolognesi a Roma, i rossoblù ricevuti al Quirinale da Mattarella, la notte dell'Olimpico, il destro di Ndoye, capitan De Silvestri che alza al cielo la coppa, quella coppa.

Il Bologna conquista la Coppa Italia dopo 51 anni - Il Bologna scrive la storia, conquistando la Coppa Italia dopo 51 anni di attesa. Nella finalissima di Roma, i rossoblù superano il Milan grazie al gol decisivo di Ndoye, siglato ad inizio ripresa.

