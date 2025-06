Bologna | pestaggio rapina estorsione La baby gang di nuovi italiani

Sono accusati di rapina pluriaggravata in concorso, lesioni aggravate. Due di loro dovranno rispondere anche di estorsione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Bologna: pestaggio, rapina, estorsione. La baby gang di “nuovi italiani”

In questa notizia si parla di: rapina - estorsione - bologna - pestaggio

Rapina e tentata estorsione durante festa scudetto, due arresti - Durante i festeggiamenti per lo scudetto, la Polizia di Stato ha arrestato due giovani di Ercolano, di 18 e 23 anni, per rapina e tentata estorsione.

Sedicenne preso a bastonate da baby gang per un’offesa: sei ragazzi denunciati; Incontri hot finiscono in rapina. Video per ricattare le vittime; BOLOGNA: Incontri intimi per rapina ed estorcere denaro, arrestato 24enne.

BOLOGNA Raid punitivo. Sedicenne pestato dai bulli Lo riporta msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.