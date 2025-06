Bologna la mitica Le note risuonano nelle foto d’autore

Bologna, città di storie e note indimenticabili, si trasforma in un palcoscenico visivo grazie alle straordinarie fotografie di Stefano Marchetti. La sua capacità di catturare l’essenza della musica, trasformando immagini silenti in emozioni vibranti, rende questa esposizione un vero viaggio sensoriale. Le sue fotografie, scaturite dall’arte e dalla passione, ci invitano a riscoprire le note più profonde, facendo sì che anche lo scatto diventi un inno alla musica stessa.

di Stefano Marchetti Fotografare la musica può sembrare un’impresa impossibile, perché la fotografia è di per sé silente, muta, mentre la musica ci accarezza l’ascolto. Eppure tutte le foto scattate da Silvia Lelli e Roberto Masotti – in uno splendido percorso artistico e di vita iniziato già negli anni ‘60 – riescono davvero a ‘suonare’: ci fanno scoprire le mani, i gesti, le espressioni degli interpreti, e la musica così acquista un’intensità e una forza ancora più profonde, diventa performance, spettacolo, vita. "Fotografare la musica è un’esperienza estrema", ammette Silvia Lelli accompagnandoci nella visita alla mostra ’ Musiche ’, allestita fino al 7 settembre al Museo internazionale della musica, in Strada Maggiore a Bologna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bologna, la mitica. Le note risuonano nelle foto d’autore

In questa notizia si parla di: bologna - mitica - note - risuonano

Bologna, la mitica. Le note risuonano nelle foto d’autore.

Coronavirus Bologna, a Pasqua risuonano le campane. Ed è super lavoro per i rider Secondo ilrestodelcarlino.it: E' questa la situazione a Bologna (a differenza di ieri, dove invece, tante persone erano in centro per ...