Bologna giro di spaccio tra biciclette e call center | arrestati due pusher uno aveva la droga in bocca

A Bologna, un’operazione della Polizia di Stato ha smantellato un giro di spaccio tra biciclette e call center, portando all’arresto di due pusher, uno dei quali aveva la droga in bocca. Un intervento deciso per contrastare il fenomeno e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Questa azione dimostra come le forze dell’ordine siano sempre vigili nel difendere la legalità e il benessere della comunità.

Due arresti e una denuncia a Bologna: la Polizia di Stato ha condotto un'operazione antidroga per contrastare lo spaccio di stupefacenti.

