Bollino rosso a Torino | 37 gradi percepiti

L’ondata di caldo africano sta scuotendo Torino, portando temperature percepite di 37 gradi e il bollino rosso in tutta la città. Mentre il Comune attua misure di emergenza per proteggere i più fragili, le alte temperature continuano a mettere a dura prova cittadini e infrastrutture. È fondamentale restare informati e adottare comportamenti adeguati. La lotta contro il caldo record è appena iniziata, ecco cosa bisogna sapere.

Mentre il Comune di Torino ha attivato il piano di emergenza per proteggere gli anziani dal caldo, da domani scatterà ufficialmente il primo bollino rosso per le alte temperature, nel capoluogo e in gran parte del Piemonte. L’ondata di calore, causata dall’anticiclone africano, sta facendo impennare le temperature in tutta la regione. Secondo il bollettino . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Bollino rosso a Torino: 37 gradi percepiti

In questa notizia si parla di: bollino - rosso - torino - gradi

Diletta Leotta, un selfie da bollino rosso per dimenticare i guai - Diletta Leotta continua a catturare l'attenzione del pubblico con i suoi scatti mozzafiato sui social.

Allerta caldo. In Italia si prospetta il primo fine settimana di caldo torrido,con temperature elevate.Sabato saranno 6 le città da bollino rosso (Bolzano,Campobasso, Perugia,Rieti,Roma e Frosinone)e cinque da bollino arancione (Bologna,Brescia, Firenze,Latin Vai su X

#NEWS - ?In arrivo una nuova ondata di #caldo, 38 gradi a #Firenze e #Bologna A #Roma 37, a #Milano 36. Al sud e nelle isole si potrebbero toccare i 40-42 gradi #Meteo #TV2000 www.tv2000.it/?p=40520 Vai su Facebook

Piemonte nella morsa del caldo: primo bollino rosso e temperature percepite fino a 37° nel weekend; Arriva il caldo, da sabato 14 bollino rosso per il Piemonte. Le temperature percepite: 37° a Torino, 38° ad Alessandria, 36° a Novara; Ondata di caldo, bollino rosso in Piemonte. A Torino temperature percepite fino a 37°.

Ondate di calore e temperatura percepita fino a 37° a Torino: weekend da bollino rosso in Piemonte - Sarà un weekend rovente in Piemonte e in particolare nelle grandi città. Secondo torinotoday.it

Caldo torrido, weekend da bollino rosso: allerta massima in 11 città - Tanti bollini gialli e arancioni in tutta Italia, domenica si salvano soltanto tre zone: Bari, Catania e Genova ... Da msn.com

Irrompe il caldo, nel weekend bollino rosso in 11 città: da Roma a Bologna, picchi fino a 42° con l'anticiclone Scipione - Meteo, l'anticipo d'estate è rovente in Italia, che si prepara a un weekend da bollino rosso. Come scrive msn.com