Bollate piange Adriano Grassi. Il 70enne annegato mentre pescava.

di Roberta Rampini BOLLATE Sgomento e dolore a Bollate per la morte di Adriano Grassi, pensionato di 70 anni. Dopo ore di ricerche il suo corpo è stato ritrovato nei pressi del fiume Oglio, all'altezza di una cava tra Rogno e Costa Volpino in provincia di Bergamo. Il pensionato che viveva in via Giusti, nel centro città, trascorreva sui monti del lago d'Iseo molti mesi all'anno. Era scomparso mercoledì 11 giugno dopo essere uscito all'alba dalla casa di villeggiatura a Fonteno, per andare a pescare. Qui era molto conosciuto come appassionato pescatore e quando mercoledì sera si è diffusa la notizia della sua scomparsa molti volontari e cittadini hanno partecipato alle operazioni di ricerca.