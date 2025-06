Bollate auto elettrica prende fuoco mentre viaggia verso Paderno Dugnano

Un episodio inquietante scuote la tranquillità della zona tra Bollate e Paderno Dugnano: un'auto elettrica, una Fiat 500, ha improvvisamente preso fuoco mentre percorreva la via Goffredo Mameli. La scena, avvenuta poco prima delle 22:30 di ieri sera, ha attirato l’attenzione dei residenti e solleva dubbi sulla sicurezza di questi veicoli. Ma cosa si nasconde dietro questi incendi? Scopriamolo insieme.

