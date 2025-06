Boeing si schianta dopo il decollo Tragedia in India oltre 300 morti

Doveva essere un volo di routine, ma si trasformato in una tragedia che ha sconvolto l'India e il mondo intero. Poco dopo il decollo dall’aeroporto Sardar Vallabhbhai Patel, il Boeing 787-8 Dreamliner di Air India si è schiantato, causando oltre 300 vittime. La scena che si presenta agli occhi è straziante: tra i sopravvissuti, Vishwash Kumar Ramesh cerca disperatamente suo fratello, testimone di un dramma che nessuno potrà dimenticare. Quando...

AHMENABAD (India) "Dov’è mio fratello, che è accaduto a mio fratello?". Le grida di Vishwash Kumar Ramesh, 40 anni, estratto vivo dalla fusoliera del Boeing 787-8 Dreamliner di Air India precipitato poco dopo il decollo dall’aeroporto Sardar Vallabhbhai Patel, squassano il silenzio del tragico pomeriggio indiano. Lui, cittadino inglese, era stato nel Gujarat a trovare la famiglia con il fratello e, seduto al posto 11A, tornava a Londra. "Quando ho aperto gli occhi ho visto attorno a me solo cadaveri", ha dichiarato ai sanitari. Ha riportato forti traumi al volto, al torace, alle gambe. È un miracolato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Boeing si schianta dopo il decollo. Tragedia in India, oltre 300 morti

