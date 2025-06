Bluenext punta sulla digitalizzazione del farmaceutico

La rivoluzione digitale nel settore farmaceutico italiano sta prendendo piede, aprendo scenari innovativi e sfide stimolanti. A Rimini, al Simposio Afi, BlueNext si distingue puntando sulla digitalizzazione come chiave per superare normative rigorose e processi complessi. Questa trasformazione rappresenta un'opportunità unica per le aziende tecnologiche di contribuire a un futuro più efficiente e sostenibile, dimostrando che il successo dipende sempre più dal livello di innovazione digitale adottato.

Rimini, 13 giu. (askanews) - Normative rigorose, processi articolati, integrazione tra sistemi diversi. L'industria farmaceutica italiana sta vivendo una fase di trasformazione digitale che a Rimini, al Simposio Afi dell'Associazione farmaceutici industria, apre nuovi scenari per le aziende tecnologiche. "Noi abbiamo riscontrato che gran parte del nostro successo effettivamente dipende dal fatto che il livello di digitalizzazione delle imprese in Italia non è ancora dove potrebbe essere. C'è tanto spazio di crescita per le imprese e quindi anche per chi fornisce soluzioni di digitalizzazione alle imprese stesse". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bluenext punta sulla digitalizzazione del farmaceutico

