Bloccato in Israele Antonello Sannino presidente Arcigay Napoli | 'Stiamo bene'

In un momento di crescente tensione in Medio Oriente, la notizia che coinvolge Antonello Sannino, presidente dell’Arcigay Napoli, ci ricorda l’impatto personale delle crisi mondiali. Bloccato in Israele durante una missione sui diritti civili e il Gay Pride di Tel Aviv, Sannino rappresenta il coraggio e la determinazione di chi lotta per i propri ideali anche nelle situazioni più difficili. La sua storia è un monito a non perdere la speranza e a continuare a credere nei valori di libertà e uguaglianza.

Mentre la situazione geopolitica in Medio Oriente continua a peggiorare, arrivano notizie dall’area di crisi che coinvolgono anche cittadini italiani. Tra questi c’è Antonello Sannino, presidente dell’Arcigay Antinoo di Napoli, che si trova attualmente bloccato in Israele insieme ad altri quattro italiani. Sannino era giunto nel Paese per partecipare a una missione sui diritti civili e per presenziare al Gay Pride di Tel Aviv, evento poi annullato a seguito dei gravi episodi di tensione nella regione. ‘Siamo in albergo e stiamo bene’. A rassicurare familiari, amici e l’opinione pubblica è stato lo stesso Antonello Sannino, contattato telefonicamente dall’Ansa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Bloccato in Israele Antonello Sannino, presidente Arcigay Napoli: ‘Stiamo bene’

Arcigay Napoli, il presidente Antonello Sannino bloccato in Israele: «Lo stanno portando in un bunker sotto terra» - In un momento di grande incertezza, la situazione di Antonello Sannino, presidente di Arcigay Napoli, si fa preoccupante: bloccato in Israele e trasferito in un bunker sotto terra, rappresenta non solo una persona, ma anche il simbolo della solidarietà e della resistenza della nostra comunità.

