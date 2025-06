Blitz nel condominio ex Lebole. Sorpresi e cacciati 10 senzatetto.

In un blitz sorprendente, le forze dell'ordine hanno sgomberato dieci senzatetto dall'ex stabilimento Lebole, un tempo cuore pulsante di giovinezza e lavoro. Quell'ambiente, un tempo teatro di attività frenetiche e sogni imprenditoriali, ora si presenta come uno scheletro che racconta il passaggio epocale verso l'industrializzazione. Un luogo che, tra passato e presente, continua a evocare storie di trasformazioni e speranze da riscoprire.

Una stanza a testa. Lì dove, un tempo, c'era l'andirivieni degli impiegati da un ufficio all'altro: commesse, gestione clienti, risorse umane. L'attività a ritmo serrato di una grande fabbrica, la Lebole. Lì, in quello che ora è diventato lo scheletro del grande stabilimento che costeggia il raccordo, proprio davanti al polo espositivo, e che ha segnato il passaggio all'industrializzazione, garantendo stabilità a migliaia di operai. È qui che le vite sospese di dieci persone avevano trovato una sorta di equilibrio, forse da settimane, forse da mesi. E un decalogo, per una convivenza in "condominio".