blitz nei boschi dello spaccio trovate sei e bike tra le foglie

Un blitz nei boschi dello spaccio ha portato alla scoperta di sei e-bike nascosta tra le foglie, un ritrovamento che solleva nuove preoccupazioni sulla criminalità locale. Quando gli investigatori della Squadra Mobile hanno arrestato un pusher con quasi tre chili di droga e armi, tra i rovi sono spuntate biciclette di diverso tipo, presumibilmente rubate. Un dettaglio che mette in luce lo stretto legame tra traffico di droga e furti di mezzi.

Quando gli investigatori della Squadra Mobile, venerdì scorso, hanno arrestato in flagranza nei boschi sopra Talamona un pusher e trovato quasi tre chili di droga e armi dentro una tenda da campeggio, nascoste sotto fogliame e arbusti sono spuntate anche sei bici, verosimilmente rubate: una e-bike (marca Eskute), due biciclettine elettriche con ruote grosse (Brera e Icon) e tre mountain bike (B-Twin, Rockrider e una rossa senza marca) del valore stimato in parecchie migliaia di euro. Le bici ora si trovano in Questura. Non è escluso che tra quelle recuperate a Talamona qualcuno possa ritrovare la propria, rubata recentemente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it