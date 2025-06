Blatte volanti e giganti spaventano i romani | l’invasione della specie americana è esplosa con i primi caldi

L’estate romana si presenta sotto una nuova minaccia: le blatte giganti volanti, un’invasione arrivata direttamente dall’America e scoppiata con i caldi. Questi insetti imponenti e sorprendenti sono stati segnalati in quartieri come Fiumicino, Boccea, Aurelio e Monte Mario, entrando nelle case di sorpresa. La specie, nota come Periplaneta americana, sta trasformando l’incubo urbano in una realtà sempre più diffusa, lasciando i residenti preoccupati e allerta.

La specie in questione, che i siti locali segnalano e che molti romani sono trovati a casa, entrati a sorpresa dalla finestra: la specie si chiama periplaneta americana, meglio nota come blatta americana. È uno degli scarafaggi più grandi e veloci. Sebbene preferisca muoversi sulle zampe, può effettuare voli lunghi per spostarsi rapidamente.

