Blackout al rione Commenda | oltre 100 famiglie senza corrente per ore

Un blackout improvviso ha lasciato oltre 100 famiglie e numerosi negozi del rione Commenda di Brindisi senza energia elettrica, creando disagi e preoccupazioni. Dalle prime ore del mattino, la zona è stata colpita da un'interruzione che ha messo in crisi servizi essenziali e attività locali. La situazione, ancora sotto controllo, evidenzia l’urgenza di affrontare le cause di questa emergenza. Restate sintonizzati per aggiornamenti e dettagli sulla ripresa della corrente.

BRINDISI - Circa 140 famiglie e numerose attività commerciali del rione Commenda di Brindisi sono rimaste senza energia elettrica nella giornata di oggi, venerdì 13 giugno. La prima interruzione di corrente è scattata alle 8 del mattino. Dopo un breve ripristino della fornitura, alle 11 l'energia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Blackout al rione Commenda: oltre 100 famiglie senza corrente per ore

In questa notizia si parla di: rione - commenda - famiglie - corrente

Blackout al rione Commenda: oltre 100 famiglie senza corrente per ore.

Salta la corrente, studenti e famiglie al buio - Un guasto a un trasformatore della cabina Enel nel cortile della scuola Walter Bonatti (ex media Pascoli) ha messo al buio mezzo rione Cantalupo, al quartiere Cederna. Lo riporta ilgiorno.it

Incendio a Rione Parco tre famiglie evacuate - in tutto una decina di persone compresi tre bambini - ilmattino.it scrive