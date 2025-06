Blackout a Gaza dopo blocco israeliano su ingresso carburante medici palestinesi operano con la luce dei cellulari - VIDEO

In un'ombra di sofferenza e speranza, Gaza si trova al limite, con i medici che operano alla luce dei cellulari e le scorte di carburante ormai esaurite. Il blackout energetico, imposto dal blocco israeliano, ha paralizzato gli ospedali, mettendo a rischio vite umane e la lotta quotidiana per la sopravvivenza. Questa crisi drammatica evidenzia la necessità di interventi immediati per garantire ai civili palestinesi un minimo di assistenza e dignità .

Le scorte di carburante sono quasi esaurite e i generatori d'emergenza non sostengono più nemmeno le esigenze energetiche minime degli ospedali Blackout a Gaza causato dal blocco israeliano sull'ingresso di carburante. Il blocco energetico imposto dallo Stato ebraico ha paralizzato la maggior.

