Bisogni educativi speciali il Comune è preoccupato | Non abbiamo notizie dei fondi regionali

Il Comune 232 si mostra profondamente preoccupato per il ritardo della Regione Lazio nell’erogazione dei fondi destinati ai servizi educativi per i bisogni educativi speciali. La comunicazione aumentativa alternativa rappresenta un pilastro fondamentale per lo sviluppo e l’inclusione dei bambini con bisogni particolari. La mancanza di risorse mette a rischio un diritto fondamentale, sollevando una questione urgente che necessita di attenzione immediata e azioni concrete.

