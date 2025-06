Bimbo di 8 anni esce di casa e prende il treno | viene ritrovato su una panchina della stazione di Milano Cadorna

Un’ombra di preoccupazione si è diffusa tra i residenti di Saronno quando un bambino di 8 anni è sparito nel nulla, lasciando dietro di sé una scia di ansie e interrogativi. Dopo un'ora di ricerche febbrili, la notizia tanto attesa: il piccolo è stato ritrovato sano e salvo su una panchina della stazione di Milano Cadorna. Una storia che ci ricorda quanto sia importante la vigilanza e l’attenzione verso i più piccoli. Continua a leggere.

Un bimbo di 8 anni è uscito dalla sua casa di Saronno e ha preso il treno da solo. Dopo un'ora di ricerche e apprensione, la chiamata della Polfer: il piccolo era su una panchina della stazione di Cadorna.

In questa notizia si parla di: bimbo - anni - casa - treno

