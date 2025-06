Bimbi dissidenti e adozioni forzate Così la Ddr costruiva i suoi cittadini

In un'epoca segnata da omertà e repressione, la DDR plasmava cittadini senza scrupoli, eliminando ogni traccia di dissenso. Il romanzo di Jugler, ispirato a fatti reali, rivela il dramma dei bambini dissidenti strappati alle loro famiglie e cresciuti sotto il manto opprimente della dittatura. Un racconto toccante e sconvolgente che svela le ferite invisibili di un regime crudele. Continua a leggere per scoprire questa tragica verità.

In un romanzo di Jugler, basato su fatti veri, si ricostruisce uno degli orrori della Repubblica Democratica Tedesca: i figli degli oppositori politici venivano sequestrati dallo Stato e cresciuti con i crismi della dittatura. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Bimbi «dissidenti» e adozioni forzate. Così la Ddr costruiva i suoi cittadini

In questa notizia si parla di: bimbi - dissidenti - adozioni - forzate

