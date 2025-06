Billy Corgan smentisce | La NWA non è in vendita alla WWE

Billy Corgan, proprietario della National Wrestling Alliance e celebre frontman degli Smashing Pumpkins, mette a tacere le voci di un’acquisizione da parte della WWE. Dopo l’apparizione di Natalya al Crockett Cup e le speculazioni che ne sono seguite, Corgan chiarisce che la NWA non è in vendita e che la loro collaborazione con la WWE rimane limitata. La verità dietro le chiacchiere? Ecco cosa ha detto...

Il proprietario della National Wrestling Alliance, Billy Corgan, frontman degli Smashing Pumpkins, ha voluto chiarire una volta per tutte le voci che circolavano dopo la recente collaborazione con la WWE. Durante il Crockett Cup dello scorso mese, la star della WWE Natalya ha fatto un’apparizione speciale sfidando Kenzie Paige per il NWA World Women’s Championship, alimentando speculazioni su una possibile acquisizione della federazione storica. Molti fan avevano interpretato questa collaborazione come il preludio a un’acquisizione da parte del colosso di Stamford, ma Corgan ha voluto mettere subito in chiaro la situazione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Billy Corgan smentisce: “La NWA non è in vendita alla WWE”

In questa notizia si parla di: billy - corgan - smentisce - vendita

Billy Corgan smentisce: La NWA non è in vendita alla WWE.

Billy Corgan ha messo in vendita 100 strumenti musicali degli Smashing Pumpkins - Un tesoro di cimeli per collezionisti e fan: lo scorbutico cantante Billy Corgan ha messo in vendita oltre cento strumenti musicali usati con i suoi Smashing Pumpkins nel corso degli anni. Si legge su virginradio.it

Corgan: "I Pearl Jam erano depressi". Jeff Ament: "Vero niente" - Il bassista dei Pearl Jam Jeff Ament ha smentito alcune recenti affermazioni del frontman degli Smashing Pumpkins Billy Corgan nel corso di una intervista concessa a Rick Beato insieme al suo compagno ... Come scrive rockol.it

Billy Corgan degli Smashing Pumpkins è stato davvero in Super Vicky? La teoria dei fan è una bufala assoluta - Il musicista, nato nel 1967, aveva già intrapreso la carriera musicale quando la serie era in produzione, fondando gli Smashing ... Secondo msn.com