Biella violentata in casa dal muratore davanti al figlio di 4 anni | gli abusi le minacce di morte e la fuga

Una terribile vicenda scuote Biella: una donna è stata violentata in casa dal muratore, davanti al proprio figlio di 4 anni, mentre lui ristrutturava l’appartamento. I fatti, avvenuti il 7 giugno scorso, hanno sconvolto la comunità e portato alla luce una serie di abusi, minacce di morte e fuga dell’aggressore. Una storia che richiede giustizia e tutela per le vittime, affinché episodi come questo non si ripetano.

Una donna di Biella è stata violentata davanti al figlio di 4 anni dal muratore che stava ristrutturando casa sua. I fatti risalgono al 7 giugno scorso. Secondo quanto ricostruito nelle indagini, la donna si era recata col figlio nel suo alloggio che il muratore, un 24enne egiziano, stava ristrutturando. A quel punto l’uomo avrebbe chiuso la porta di casa, sottraendole le chiavi. Quindi l’avrebbe violentata a più riprese, sembra tre volte, minacciandola di morte con una fascetta da elettricista. La donna è riuscita a sfuggire al suo aggressore solo dopo ore, convincendolo che era ora di comprare qualcosa da mangiare. 🔗 Leggi su Open.online

