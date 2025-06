Biella violentata davanti a figlio di 4 anni | arrestato muratore

Una vicenda sconvolgente scuote Biella: un giovane muratore egiziano, accusato di violenza sessuale e aggressione, è stato arrestato a Milano. La donna, che aveva affidato i lavori di ristrutturazione al professionista, ha vissuto un momento drammatico davanti al figlio di appena 4 anni. La shockante vicenda mette in luce l’importanza di tutela e giustizia. La comunità si stringe attorno alla vittima, sperando in un rapido intervento delle autorità per garantire sicurezza e legalità.

Arrestato a Milano un giovane accusato di violenza sessuale ai danni di una donna biellese che gli aveva affidato la ristrutturazione del suo appartamento. Quando la donna è andata a verificare lo stato dei lavori lui l'ha aggredita davanti al figlio di 4 anni. L'uomo, un muratore di nazionalità egiziana, è stato intercettato dalla squadra mobile di Biella e condotto in carcere.

Un episodio terribile scuote Biella: una donna è stata violentata davanti al figlio di appena 4 anni da un muratore durante i lavori di ristrutturazione.

