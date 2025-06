biella violentata da un muratore egiziano che le stava ristrutturando casa davanti al figlio di quattro anni

Un episodio che scuote profondamente la comunità di Biella: una donna vittima di un'aggressione sessuale da parte di un muratore egiziano, mentre supervisionava i lavori di ristrutturazione nella sua casa, davanti agli occhi sconvolti del suo bambino di soli quattro anni. Un atto terribile che mette in luce le fragilità e le paure di una vita quotidiana spezzata all'improvviso. È fondamentale conoscere i dettagli di questa vicenda e riflettere sull'importanza della sicurezza e della tutela delle vittime.

Un orrore. Una donna è stata vittima di un’aggressione sessuale all’interno del suo appartamento a Biella; dove si era recata la mattina del 7 giugno scorso per controllare i lavori di ristrutturazione. Il tutto accaduto sotto gli occhi del figlio di soli quattro anni. A eseguire i lavori era un egiziano, un uomo già noto alla donna. Un’azione normale di una vita ordinaria trasformatasi in una violenza sessuale, in uno choc per la donna e suo figlio. E’ accaduto sabato scorso, secondo la ricostruzione della polizia, quando la vittima si era recata, accompagnata dal piccolo, a verificare lo stato di avanzamento dei lavori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it