Biella donna sequestrata e violentata da muratore egiziano durante i lavori in casa

Una donna di Biella è stata vittima di un grave episodio di violenza e minaccia durante i lavori in casa. Sequestrata e violentata da un muratore egiziano, ha vissuto momenti di terribile paura, minacciata con una fascetta da elettricista come arma di strangolamento. La vicenda solleva profonde questioni sulla sicurezza e sulla tutela delle donne in situazioni di emergenza domestica, richiedendo attenzione e intervento immediato.

La donna è stata minacciata di morte con una fascetta da elettricista, con la quale il muratore le ha fatto intendere di essere pronto a strangolarla. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Biella, donna sequestrata e violentata da muratore egiziano durante i lavori in casa

Biella, muratore sequestra e violenta una giovane mamma davanti al figlio