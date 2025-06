Biblioteca comunale da intitolare a Donato Metallo | parte raccolta firme

In un gesto di profonda riconoscenza e attaccamento alle radici culturali, si avvia la raccolta firme per intitolare la biblioteca comunale a Donato Metallo. Questa iniziativa, lanciata durante le tre intense giornate di “Radio SantuCciau” a Racale, celebra un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella comunità . Uniamoci tutti per rendere omaggio alla sua memoria e valorizzare il patrimonio locale, contribuendo a scrivere un nuovo capitolo di storia.

RACALE – In occasione della tre giorni di dirette di “Radio SantuCciau”, il format che si tiene a Racale in occasione dei festeggiamenti patronali di san Sebastiano e giunto all’undicesima edizione, partirĂ ufficialmente la raccolta firme per l’intitolazione della biblioteca comunale al. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Biblioteca comunale da intitolare a Donato Metallo: parte raccolta firme

In questa notizia si parla di: biblioteca - comunale - raccolta - firme

Biblioteca comunale: "Boom di libri in prestito e iscritti in crescita" - La biblioteca comunale Gaetano Pieraccini vive una rinascita, con un boom di prestiti e un aumento significativo degli iscritti.

Conferenza di Piero Minardi venerdì 13 giugno 2025, ore 21.00, alla Biblioteca Comunale "Luca Orciari" di Marzocca Vai su Facebook

Biblioteca comunale da intitolare a Donato Metallo: parte raccolta firme; Raccolta firme per la biblioteca, Castelfranco Unita: Sostegno e supporto; Castelfranco, mille firme per non ridurre l’orario della biblioteca comunale.

Biblioteca comunale da intitolare a Donato Metallo: parte raccolta firme - In occasione della tre giorni di dirette di Radio SantuCciau per la festa patronale a Racale si raccoglieranno le adesioni per dedicare al compianto consigliere regionale e già sindaco la struttura ... Secondo lecceprima.it

Oltre mille firme per la biblioteca di Castelfranco: "Non chiudiamo la conoscenza" - Una raccolta firme dal titolo eloquente, "Non chiudiamo la conoscenza a Castelfranco: per una Biblioteca Comunale più aperta e accessibile". Da gonews.it

Raccolta firme per la biblioteca, Castelfranco Unita: "Sostegno e supporto" - Castelfranco Unita esprime sostegno e supporto ai promotori della petizione avviata nelle scorse settimane che chiede una Biblioteca Comunale più aperta e ... Riporta gonews.it