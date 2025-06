Bibi & Donald show | Netanyahu fa il poliziotto cattivo Trump il buono Israele colpisce l’Iran risponde la Cia sapeva Il golfo è una polverieramentre i negoziati sul nucleare affondano come il Titanic

Nel cuore di un Medio Oriente in tumulto, i protagonisti si fronteggiano in uno spettacolo che pare una scena già vista: Netanyahu, il “poliziotto cattivo”, Trump, il “buono” apparente, e le tensioni tra Israele e Iran che rischiano di esplodere. Dietro le quinte, le mosse degli attori principali svelano un gioco di potere e interessi nascosti, dove la verità si perde tra sceneggiature e alleanze segrete, lasciando il mondo a chiedersi: chi comanda davvero in questa intricata partita?

Chi comanda davvero nel Medio Oriente? Dietro le quinte del teatro bellico che si è riacceso tra Tel Aviv e Teheran, si muovono i soliti attori con la solita sceneggiatura: Netanyahu fa il giustiziere col fucile spianato, Trump recita la parte dello statista moderato (ma solo davanti alle telecamere. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - “Bibi & Donald show": Netanyahu fa il poliziotto cattivo, Trump il buono. Israele colpisce, l’Iran risponde, la Cia sapeva. Il golfo è una polveriera,mentre i negoziati sul nucleare affondano come il Titanic

