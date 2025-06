Bianca Bianchi l’emancipazione femminile e la Costituzione italiana

Nell’affascinante spazio di LetteralMente Donna di oggi, celebriamo Bianca Bianchi, figura straordinaria che ha contribuito in modo decisivo all’emancipazione femminile e alla nascita della Repubblica italiana. La sua storia, fatta di impegno, resistenza e passione, illumina il percorso delle donne verso la libertà e l’uguaglianza. Un esempio di coraggio e determinazione che continua a ispirarci ancora oggi, dimostrando che il cambiamento parte da chi osa sognare e agire.

Nello spazio di LetteralMente Donna di oggi, una donna eccezionale che ha dato un enorme contributo alla politica negli anni della nascita della Repubblica italiana. Il suo nome è Bianca Bianchi e questa è la sua storia Bianca Bianchi, l’insegnamento e la Resistenza italiana. Bianca Bianchi, fonte cultura.ilfilo.net “ In una breve stagione mio padre mi aveva regalato secoli d’amore”. Queste, come riportate da Il filo, sono le parole con cui Bianca Bianchi ricordava il padre, scomparso nel 1921 quando le aveva solo 7 anni, che gli trasmise l’amore per la politica e per il socialismo. In seguito la Bianchi si trasferì nella casa dei nonni materni dove il nonno notò la sua passione nello studio e la spinse laurearsi nel 1939 nella Facoltà di Magistero dell’università di Firenze con una tesi sulla religione e Giovanni Gentile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it