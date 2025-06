Beukema il centrale che Conte vuole per blindare le vittorie del Napoli

Con la sua visione tattica e la volontà di consolidare la difesa, Antonio Conte punta su Sam Beukema per rafforzare il cuore pulsante del Napoli. Questo giovane e promettente difensore olandese potrebbe diventare il pilastro fondamentale della squadra, garantendo solidità e sicurezza. La sfida è lanciata: il club e il tecnico sono pronti a scrivere un nuovo capitolo di successi grazie a questa scelta strategica.

Il secondo anno di Antonio Conte sulla panchina del Napoli si apre con un obiettivo chiaro: alzare il livello della rosa per puntare a una stagione da protagonisti su tutti i fronti. In cima alla lista dei rinforzi c'è Sam Beukema, difensore centrale olandese del Bologna, individuato come profilo ideale per guidare la linea arretrata.

