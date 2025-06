Bersani patetico, insulta i commercialisti per via della standing ovation a Meloni. Rivolta social (video).

L'ultima uscita di Pierluigi Bersani, che ha insultato i commercialisti dopo la standing ovation a Giorgia Meloni, ha generato un'ondata di reazioni. La scena, sì, ma anche il tono scelto, sono stati considerati patetici e fuori luogo, evidenziando una caduta di stile evidente in un dibattito pubblico ormai troppo spesso dominato da polemiche sterili. La vicenda lascia aperta una riflessione sulla necessità di rispetto e professionalità nel confronto politico.

AI commercialisti non hanno affatto gradito l’offesa di Pierluigi Bersani in diretta tv da Giovanni Floris su La7. Il conduttore gli ha mostrato la standing ovation che la platea dei professioni ha tributato a Giorgia Meloni. Bersani reagisce in modo scomposto, canzonatorio e offensivo sia verso la premier sia verso i commercialisti: “Mamma mia. Vabbè, i commercialisti. è chiaro che il governo dĂ loro del lavoro”. Una caduta di stile dettata da una “rosicata”? La regia mostra l’ex segretario del Pd, che per usare un gergo poco istituzionale probabilmente schiuma” rabbia e fiele. L’ex segretario Pd condisce in maniera teatrale quello che vuole essere rabbia, sconcerto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it