Berlusconi vola su Alitalia | il nuovo murale comparso all’aeroporto di Malpensa nel mezzo delle polemiche

All’aeroporto di Malpensa, un nuovo murale di AleXsandro Palombo svela il volto irriverente e provocatorio di Berlusconi, simbolo di un’Italia in continua discussione. Tra arte urbana e polemiche, l’opera “Welcome to Silvio Berlusconi Airport” invita a riflettere sul rapporto complesso tra politica e società. Un’immagine che vola oltre le parole, pronta a scatenare ulteriori dibattiti sul nostro passato e futuro.

Milano – L’arte di strada torna a interrogare il rapporto degli italiani con Silvio Berlusconi. L’artista aleXsandro Palombo ha presentato la sua nuova opera “Welcome to Silvio Berlusconi Airport”, un murale che ritrae l’ex Cavaliere a cavallo della fusoliera di un iconico aereo Alitalia in volo, mentre saluta con la mano sinistra nel suo gesto caratteristico. Un’immagine provocatoria che arriva dopo le polemiche sull’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa. La battaglia legale che coinvolge lo scalo lombardo si è infatti complicata ulteriormente. Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) della Lombardia ha rinviato a gennaio 2026 la valutazione definitiva sull’eventuale conferma del nome “Malpensa Silvio Berlusconi”, come confermato dalla recente ordinanza del 9 giugno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Berlusconi vola su Alitalia: il nuovo murale comparso all’aeroporto di Malpensa (nel mezzo delle polemiche)

In questa notizia si parla di: berlusconi - alitalia - murale - vola

Berlusconi vola su Alitalia: il nuovo murale comparso all’aeroporto di Malpensa (nel mezzo delle polemiche).

"Welcome to Silvio Berlusconi Airport". A Malpensa il nuovo murale per il Cavaliere Da ilgiornale.it: L'artista aleXsandro Palombo ha realizzato l'opera come omaggio "alla tenacia e alla presenza persistente di un uomo che, nonostante tutto, continua a solcare i cieli dell’immaginario collettivo itali ...