Berlusconi vola su Alitalia | il murale comparso all' aeroporto di Malpensa

Un omaggio artistico o una presa di posizione? Il murale di Berlusconi a Malpensa, comparso in un momento simbolico, ha acceso il dibattito tra chi lo vede come un tributo e chi come un richiamo alle controversie passate. Un’immagine che vola alto sull’aeroporto, simbolo di un’epoca e di un personaggio che ancora oggi divide l’Italia. Ma cosa rappresenta realmente questa opera e quale messaggio vuole trasmettere?

Un murale che ritrae Silvio Berlusconi è spuntato all'aeroporto di Malpensa, lo scalo che era stato intitolato tra le polemiche all'ex presidente del Consiglio. Proprio ieri ricorrevano due anni esatti dalla scomparsa del fondatore di Forza Italia, avvenuta il 12 giugno 2023. Che cosa è. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Berlusconi vola su Alitalia: il murale comparso all'aeroporto di Malpensa

In questa notizia si parla di: berlusconi - murale - aeroporto - malpensa

"Welcome to Silvio Berlusconi Airport". A Malpensa il nuovo murale per il Cavaliere - Benvenuti all'aeroporto di Malpensa, dove un nuovo murale rende omaggio a Silvio Berlusconi. L'artista AleXsandro Palombo ha creato questa opera per celebrare la tenacia e l'influenza di un uomo che, nonostante tutto, continua a dominare l’immaginario collettivo italiano.

Clima ostile lamentato da alcuni conducenti Uber in servizio per l’aeroporto lametino https://www.lameziainforma.it/cronaca/2025/05/27/clima-ostile-lamentato-da-alcuni-conducenti-uber-in-servizio-per-laeroporto-lametino/61645/?fbclid=IwY2xjawKi6W5leHR Vai su Facebook

Welcome to Silvio Berlusconi Airport, il nuovo murale a Malpensa; A Malpensa il murale con Berlusconi per celebrare l'intitolazione dell'aeroporto al Cavaliere; Berlusconi vola su Alitalia: il murale comparso all'aeroporto di Malpensa.

Un murale a Malpensa, 'welcome to Silvio Berlusconi airport' Scrive msn.com: E' apparso all'aeroporto di Malpensa, lo scalo intitolato tra le polemiche all'ex presidente del Consiglio morto due anni e decisione sulla quale pende un ...